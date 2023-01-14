Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, поділилася цікавими спогадами.

"Коли я була мала, то мене вчили, що колядують хлопці, а щедрують дівчата. І живучи в селі Капітанівка, Кіровоградської області, ми з дівчатами дуже чекали вечір 13 січня для того, щоб взяти кульочки, вивчити по щедрівці і йти щедрувати. Тоді на початку 90-х багато грошей не давали, але давали цукерки, горішки, яблучка. І це було велике надбання, яке можна їсти декілька місяців 😂 Така традиція продовжувалась поки я не переїхала до Київщини. Тут в Баришивці я пам‘ятаю, що будучи вже дорослими, ми щедрували один раз і вже не в домівки простих людей", — пише Альона Альона.

Тоді майбутній зірці з друзями було по 16 років, вони перевдягалися в різних казкових персонажів і ходили щедрувати великими закладами і по місцевих магазинах.

"З кожним роком все менше і менше дітей приходять щедрувати і мені дуже шкода, бо українські щедрівки і колядки, та й взагалі святкові пісні, дуже добрі, гарно запам‘ятовуються і прославляють Україну, ім‘я Господа і українських господарів. Хотілося б сказати, щоб ви не соромилися вчити своїх дітей колядок та щедрівок. А також не думали, що традиція ходити домівками і вітати господарів дому святковими піснями — щось зашкварне чи крінжове. Зараз саме час повертатися до історії, навчати і вчити її, та нести українські традиції у світ", — додала Alyona.

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