В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, поделилась интересными воспоминаниями.

"Когда я была маленькая, то меня учили, что колядуют ребята, а щедруют девушки. И живя в селе Капитановка, Кировоградской области, мы с девочками очень ждали вечер 13 января для того, чтобы взять пакетики, выучить по щедровке и идти щедровать. Тогда В начале 90-х много денег не давали, но давали конфеты, орешки, яблочки, и это было большое достояние, которое можно есть несколько месяцев 😂Такая традиция продолжалась, пока я не переехала в Киевскую область. Здесь в Барышивке я помню, что, будучи уже взрослыми, мы щедровали один раз и уже не в домах простых людей", — пишет Алена Алена.

Тогда будущей звезде с друзьями было по 16 лет, они переодевались в разных сказочных персонажей и ходили щедровать по большим заведениям и по местным магазинам.

"С каждым годом все меньше и меньше детей приходят щедровать и мне очень жаль, потому что украинские щедривки и колядки, да и вообще праздничные песни, очень хорошие, хорошо запоминаются и прославляют Украину, имя Господа и украинских хозяев. Хотелось бы сказать, чтобы вы не стеснялись учить своих детей колядок и щедривок, а также не думали, что традиция ходить по домам и приветствовать хозяев дома праздничными песнями — что-то зашкварное или кринжевое. Сейчас самое время возвращаться к истории, учить и учить ее и нести украинские традиции в мир", — добавила Alyona.

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