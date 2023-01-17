Дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" Варвара нещодавно відзначала день народження.

У сім'ї художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового пройшло тихе сімейне свято. Старша дочка знаменитості вирішила представити з цієї нагоди свої архівні кадри з дитинства.

Дівчина вирішила згадати своє дитинство та показала архівні дитячі фото. Варвара згадала, як із батьками відпочивала на морі та показала фото, де зображена разом із мамою.

Далі дівчина показала фото, на якому з розпущеним хвилястим волоссям позує вдома перед камерою в леопардовому вбранні.

Також дочка Євгена Кошового насмішила знімком, де позує перед камерою із наклейками на обличчі.

Раніше Євген Кошовий анонсував виступ, а Юрій Великий виконав роль Буданова. Актор розіграв сценку, нібито головний розвідник прийшов до своєї дружини та сина у костюмі Святого Миколая, але вдома продовжував поводитися так само, як на роботі.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.

Також Politeka.net писала, що Кошовий розчарувався у власних рідних, які залищаються на окупованій Луганщині.

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