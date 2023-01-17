Дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" Варвара недавно отмечала день рождения.

В семье художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого прошел тихий семейный праздник. Старшая дочь знаменитости решила представить по этому случаю свои архивные кадры из детства.

Девушка решила вспомнить свое детство и показала архивные детские фото. Варвара вспомнила, как с родителями отдыхала на море и показала фото, где изображена вместе с мамой.

Далее девушка показала фото, на котором с распущенными волнистыми волосами позирует дома перед камерой в леопардовом наряде.

Также дочь Евгения Кошевого насмешила снимком, где позирует перед камерой с наклейками на лице.

Ранее Евгений Кошевой анонсировал выступление, а Юрий Великий исполнил роль Буданова. Актер разыграл сценку, якобы главный разведчик пришел к своей жене и сыну в костюме Святого Николая, но дома продолжал вести себя так же, как на работе.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.

Также Politeka.net писала, что Кошевой разочаровался в своих родных, которые остаются на оккупированной Луганщине.

Кроме того, Politeka.net писала, знали ли звезды "Квартал 95" о вторжении россии заранее.