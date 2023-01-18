Український музикант та лідер групи «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка пригадав з якими проблемами стикався через своє бажання працювати тільки з україномовним контентом.

Так, Скрипка підкреслив, що фестиваль «Країна мрій» він робив за власні гроші і навідріз відмовлявся від будь-якого контенту на російській мові. Це було його авторське бачення за його ж гроші.

«Стільки я отримував за це!», - підкреслив Скрипка в інтерв’ю «КП в Україні».

Також музикант пригадав свою участь у вокальному шоу «Голос країни». Нагадаємо, музикант був тренером у 2012−2013 роках.

За словами Скрипки, однією з перших його умов було те, що в нього не буде російськомовного контенту. І там, каже Скрипка, просто нереальна боротьба була за кожну україномовну пісню.

«Тільки-но я від’їхав на концерт – у моїх учасників у репертуарі вже російськомовні пісні. Одразу казав – відкручуйте все назад. Це невігластво, тупість, які потім ще й спонсорувалися Кремлем і спонсоруються до сих пір», - каже Скрипка.

Музикант обурений, що українці й понині слухають російськомовний контент і йому навіть важко назвати термін, за який вдасться перемогти на культурному фронті.

«Його ще треба буде відвойовувати й відвойовувати», - переконаний Олег Скрипка.

Додамо, раніше Скрипка також висловився і про артистів, які перебувають за кордоном.

«Те, що ми називаємо „тероборона“, „бастіони“, вони чухнули й там із прапорами махали. Весною, я думаю, повернуться. Буде перемога. З’явиться світло, тепло. Буде ротація шоубізнесу і вся ця „тероборона“ повернеться. Я пройшов революції й бачив, що революції роблять одні люди, а медалі вішають собі інші», — переконаний Скрипка.

Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка здивував новою різкою заявою.

Також повідомлялось, що переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин після конфліктів вдома повідомив про важливе рішення.

Крім того, Politeka.net писала, що Олег Скрипка різко висловився щодо питання мови в Україні.