В інтерв'ю KP.UA артист зізнався, що сам не стежить за цим музичним конкурсом і не розуміє істерію українців щодо нього.

"Це все як у тій приказці - як дурень з писаною торбою. Поки ми будемо носитися з «Євробаченням», будемо виглядати як дикуни, які отримують буси. Ми живемо на культурних самородках, а нам дають буси, і ми себе поводимо як дикуни. Ця схемка побудована на комплексі власної культурної неповноцінності для країн третього культурного світу, так це і працює. І ми себе поводимо відповідно до того, як це було придумано", — заявив Олег Скрипка.

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» наголосив, що такої поп-істерії немає ні у Франції, ні в Німеччині – ніде.

"Мені за українців соромно, коли ми так реагуємо на «Євробачення». Але людина все одно дуже суб’єктивна, і я, безумовно, суб’єктивний. Коли в Україну зайшло перше «Євробачення», я робив перші фестивалі «Країни мрій». І всі говорили: «От зараз пройде «Євробачення», буде нам щастя, увесь світ нас побачить і скаже - оце так «дикі танці»! Пройшло «Євробачення» - і нічого!", — пояснив музикант.

При цьому Олег Скрипка додав, що поважає Kalush та вважає, що це перший наш пристойний колектив, який був представлений на «Євробаченні», який не соромно показати світу.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.