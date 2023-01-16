В інтерв'ю KP.UA артист пояснив, чому він, хоча й виріс у росії, колись свідомо перйшов на українську мову.

"Тригер був дуже простий. Я поїхав до Франції, не володіючи французькою мовою. І у Франції дуже швидко зрозумів, що без французької мови шансів вижити у французькому суспільстві - нуль. Просто – нуль! Щоб спілкуватися французькою, мені знадобилося два місяці. Два місяці на вивчення французької! Якщо у людини низький IQ – чотири місяці. А якщо не барани – то два місяці. Все! Всі українці, які виїжджають за кордон, прекрасно розмовляють місцевими мовами, бо немає виходу. Вони вивчають англійську, іспанську, португальську, а українську не можуть", — заявив Олег Скрипка.

Музикант наголосив, що саме французи дали йому розуміння, що мова, по-перше, це не так складно, а по-друге, це питання виживання нації. У французів, за словами лідера «Воплі Відоплясова», побутовий патріотизм починається з мови і продовжується на звичках вживати національний продукт – свою літературу, музику, авто, вино і так далі.

"В українців все навпаки. Тому треба нарешті усвідомити, що нас виховали, як баранів на забій. Реально нас виховували, щоб у 2022 році забити, перетворити в чергові області недоімперії. Нас до цього дуже довго готували. Тому мова - це резистивність нації. Я про важливість мови говорив ще років 10 тому. І якщо людина не здатна вивчити свою ж мову – значить, у неї низький IQ, отже, вона не має права займати якісь посади, ходити на вибори урешті-решт. Ну якщо людина баран – як вона може обирати президента? Якого тоді президента вона обере? Не можеш вивчити мову, отримуй справку «ідіот» - і все", — додав Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.