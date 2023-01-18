Так, Скрипка подчеркнул, что фестиваль «Країна мрій» он делал за собственные деньги и наотрез отказывался от любого контента на русском языке. Это было его авторское видение за его деньги.
"Столько я получал за это!", - подчеркнул Скрипка в интервью "КП в Украине".
Также музыкант вспомнил свое участие в вокальном шоу Голос страны. Напомним, музыкант был тренером в 2012-2013 годах.
По словам Скрипки, одним из первых его условий было то, что у него не будет русскоязычного контента. И там, говорит Скрипка, просто нереальная борьба была за каждую украиноязычную песню.
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«Как только я отъехал на концерт – у моих участников в репертуаре уже русскоязычные песни. Сразу говорил – откручивайте все назад. Это невежество, тупость, которые потом еще и спонсировались Кремлем и спонсируются до сих пор», – говорит Скрипка.
Музыкант возмущен, что украинцы и поныне слушают русскоязычный контент, и ему даже трудно назвать срок, за который удастся победить на культурном фронте.
«Его еще нужно будет отвоевывать и отвоевывать», – убежден Олег Скрипка.
Добавим, ранее Скрипка также высказался и об артистах, находящихся за границей.
«То, что мы называем "тероборона", "бастионы", они чухнули и там с флагами махали. Весной, я думаю, вернутся. Будет победа. Появится свет, тепло. Будет ротация шоубизнеса и вся эта "терроборона" вернется. Я прошел революции и видел, что революции совершают одни люди, а медали вешают себе другие», — убежден Скрипка.
Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка удивил новым резким заявлением.
Также сообщалось, что победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин после конфликтов дома сообщил о важном решении.
Кроме того, Politeka.net писала, что Олег Скрипка резко высказался по вопросу языка в Украине.