Украинский музыкант и лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка вспомнил, с какими проблемами сталкивался из-за своего желания работать только с украиноязычным контентом.

Так, Скрипка подчеркнул, что фестиваль «Країна мрій» он делал за собственные деньги и наотрез отказывался от любого контента на русском языке. Это было его авторское видение за его деньги.

"Столько я получал за это!", - подчеркнул Скрипка в интервью "КП в Украине".

Также музыкант вспомнил свое участие в вокальном шоу Голос страны. Напомним, музыкант был тренером в 2012-2013 годах.

По словам Скрипки, одним из первых его условий было то, что у него не будет русскоязычного контента. И там, говорит Скрипка, просто нереальная борьба была за каждую украиноязычную песню.

«Как только я отъехал на концерт – у моих участников в репертуаре уже русскоязычные песни. Сразу говорил – откручивайте все назад. Это невежество, тупость, которые потом еще и спонсировались Кремлем и спонсируются до сих пор», – говорит Скрипка.

Музыкант возмущен, что украинцы и поныне слушают русскоязычный контент, и ему даже трудно назвать срок, за который удастся победить на культурном фронте.

«Его еще нужно будет отвоевывать и отвоевывать», – убежден Олег Скрипка.

Добавим, ранее Скрипка также высказался и об артистах, находящихся за границей.

«То, что мы называем "тероборона", "бастионы", они чухнули и там с флагами махали. Весной, я думаю, вернутся. Будет победа. Появится свет, тепло. Будет ротация шоубизнеса и вся эта "терроборона" вернется. Я прошел революции и видел, что революции совершают одни люди, а медали вешают себе другие», — убежден Скрипка.

Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка удивил новым резким заявлением.

Также сообщалось, что победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин после конфликтов дома сообщил о важном решении.

Кроме того, Politeka.net писала, что Олег Скрипка резко высказался по вопросу языка в Украине.