Переможниця одного із сезонів «Холостяка» Ганна Богдан досить активно показує свої розваги у мережі та хвалиться відпочинком закордоном. Екс-модель працює турагентом не перший рік, тому звикла вибирати місця для відпочинку щоразу різні.

Нещодавно у Відні Ганна похвалилася цікавим досвідом після екскурсії, куди вирушила до спеціального та тематичного музею. Вона похвалилася розкішними костюмами з минулого.

«Музей Сісі у Відні, присвячений особистості імператриці Елізабет на прізвисько «Сісі». Востаннє була тут сім років тому» - зізналася Ганна.

Вона також показала тронне ліжечко з 280 кг срібла, унікальний банкетний зал, а також верхній імперський одяг. Не забула Богдан поділитися кумедним кадром із сувеніром на згадку.

Після розставання з головним героєм романтичного реаліті Ганна Богдан вирішила змінити зачіску і позбулася довгих локонів. Вона почала багато подорожувати і практично не мешкає в Україні.

Також Богдан часто вихваляється розвагами на курорті, показує веселощі на пляжах і ділиться різними кадрами з тим, як себе балує. Очікується, такі фото вкрай негативно оцінюють у мережі.

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