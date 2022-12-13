Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры с отдыха и впечатлила своими формами.

Так, на одной из фотографий Анна запечатлена, стоя в отельном номере, она снимает себя в зеркало. Перед камерой девушка появилась в соблазнительном кружевном комплекте белья яркого голубого оттенка, который подчеркнул стройную фигуру и длинны ноги. Ее волосы заплетены в афрокосички, которые она сделала на отдыхе в Доминикане, а на лице легкий макияж.

На втором снимке Богдан показала себя уже на прогулке у отеля, здесь на ней другой наряд. Как видно, для пляжной прогулки девушка надела розовый купальник, поверх которого накинула сетчатую майку. Волосы по-прежнему в афросичках, а на лице уже модные солнцезащитные очки и серьезное выражение.

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