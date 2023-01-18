Победительница одного из сезонов «Холостяка» Анна Богдан довольно активно показывает свои развлечения в сети и хвалится отдыхом заграницей. Экс-модель работает турагентом не первый год, поэтому привыкла выбирать места для отдыха каждый раз разные.

Недавно в Вене Анна похвалилась интересным опытом после экскурсии, куда отправилась в специальный и тематический музей. Она похвалилась роскошными костюмами из прошлого.

«Музей Сиси в Вене, посвящен личности императрицы Элизабет по прозвищу «Сиси». Последний раз была здесь семь лет назад» - призналась Анна.

Она также показала тронную кроватку из 280 кг серебра, уникальный банкетный зал, а также верхнюю имперскую одежду. Не забыла Богдан поделиться забавным кадром с сувениром на память.

После расставания с главным героем романтичного реалити Анна Богдан решила сменить прическу и избавилась от длинных локонов. Она стала много путешествовать и практически не живет в Украине.

Также Богдан часто хвастается развлечениями на курорте, показывает веселье на пляжах и делится различными кадрами с тем, как себя балует. Ожидаемо, такие фото крайне негативно оценивают в сети.

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