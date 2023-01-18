Деякі глядачі та фанати конкурсу стверджують, що переможниця «Міс Всесвіт-2022», якою стала представниця США Р'Боні Габріель, не варта цього титулу.

У коментарях до нових кадрів, на яких «Міс Всесвіт-2022» красується в короні королеви краси на тлі мегаполісу, дівчині пишуть образливі коментарі та звинувачують у шахрайстві.

На думку деяких, перемогти мала представниця Венесуели.

Нагадаємо, друге та третє місця на конкурсі «Міс Всесвіт» посіли представниці Венесуели Аманда Дудамель та Домініканської Республіки Андреїна Мартінес.

«Скільки людей із Венесуели плаче», «Навіть якщо мавпа переодягнеться в шовк, мавпа залишиться, як би США не намагалися замаскуватися під Міс Всесвіт, для мене королевами завжди будуть Венесуела та Домінікана»,

«Подруго, де ти купила корону? Хочу таку ж», «Те, про що всі повинні говорити — це боротьба, що триває всередині організації, в результаті приходу нового власника та його управлінської команди…», «Шахрайство», «Дайте їй спокій»,

«Міс Всесвіт – це краса, а не політика, нова володарка Міс Всесвіт думає тільки про фінанси, гроші та політику…», «Ти розпускаєш їй волосся, і вона схожа на білу ящірку», «Як вони могли вкрасти корону у Венесуели, Аманда справжня королева» , - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, 28-річна модель та дизайнер Р'Боні Габріел народилася у Х'юстоні. 2022 року вона стала першою американкою азіатського походження, яка виграла конкурс «Міс США».

У Мережі також з'явилися фото, як «Міс Всесвіт-2022» виглядає без макіяжу.

Нагадаємо, що вибір суддів конкурсу "Міс Всесвіт-2022" також здивував українців.

Україну на конкурсі представляла Вікторія Апанасенка. Українська красуня приголомшила світ своїм вбранням "Воїна світу".