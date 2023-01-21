Переможниця конкурсу краси «Міс Всесвіт-2022» пройшлася вулицею у пальто, показавши, з чим його можна комбінувати.

На відео володарка корони «Міс Всесвіт-2022» 28-річна американка Р'Боні Габріель красується в білому пальто і білих ботфортах, пише Politeka.net.

У руках красуні коричнева сумочка, образ доповнює короткий легкий джемпер молочного кольору.

Волосся Р'Боні завите і розпущене, у вухах сережки-кільця.

"Це виглядає красиво!", - пишуть користувачі соцмереж, відзначаючи також, що американка виглядає на вулиці так само ефектно, як на подіумі.

Однак більшість коментаторів продовжує обговорювати перемогу Р'Боні, яку вони вважають нечесною. Так, на їхню думку, перемогти мала представниця Венесуели, або ж красуня з Домініканської Республіки.

Коментатори продовжують писати Р'Бонні образливі повідомлення, звинувачуючи у шахрайстві та «крадіжці» корони.

«Венесуела мала перемогти», «Справжній переможець – Венесуела», «Люди в коментарях страждають: корона належить Р'Боні та США. Змириться з тим, що інші не виграли (ДР та Венесуела)», «Моя бабуся на прогулянці», «Цей конкурс краси, Міс Всесвіт, більше не викликає довіри ні в мене, ні в мільйонів фоловерів! Венесуела мала стати переможцем!», - буквально палає в коментарях.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися фото, як «Міс Всесвіт-2022» виглядає без макіяжу.

Вибір суддів конкурсу "Міс Всесвіт-2022" також здивував українців.

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