На відео володарка корони «Міс Всесвіт-2022» 28-річна американка Р'Боні Габріель красується в білому пальто і білих ботфортах, пише Politeka.net.
У руках красуні коричнева сумочка, образ доповнює короткий легкий джемпер молочного кольору.
Волосся Р'Боні завите і розпущене, у вухах сережки-кільця.
"Це виглядає красиво!", - пишуть користувачі соцмереж, відзначаючи також, що американка виглядає на вулиці так само ефектно, як на подіумі.
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Однак більшість коментаторів продовжує обговорювати перемогу Р'Боні, яку вони вважають нечесною. Так, на їхню думку, перемогти мала представниця Венесуели, або ж красуня з Домініканської Республіки.
Коментатори продовжують писати Р'Бонні образливі повідомлення, звинувачуючи у шахрайстві та «крадіжці» корони.
«Венесуела мала перемогти», «Справжній переможець – Венесуела», «Люди в коментарях страждають: корона належить Р'Боні та США. Змириться з тим, що інші не виграли (ДР та Венесуела)», «Моя бабуся на прогулянці», «Цей конкурс краси, Міс Всесвіт, більше не викликає довіри ні в мене, ні в мільйонів фоловерів! Венесуела мала стати переможцем!», - буквально палає в коментарях.
Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися фото, як «Міс Всесвіт-2022» виглядає без макіяжу.
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