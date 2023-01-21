Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная-2022» прошлась по улице в пальто, показав, с чем его можно комбинировать.

На видео обладательница короны «Мисс Вселенная-2022» 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль красуется в белоснежном пальто ы белых ботфортах, пишет Politeka.net.

В руках у красавицы коричневая сумочка, образ дополняет короткий легкий джемпер молочного цвета.

Волосы Р'Бонни завиты и распущены, в ушах серьги-кольца.

«Это выглядит красиво!», - пишут пользователи соцсетей, отмечая также, что американка выглядит на улице столько же эффектно, как на подиуме.

Однако большинство комментаторов продолжает обсуждать победу Р'Бонни, которую они считают нечестной. Так, по их мнению, победить должна была представительницы Венесуэлы, либо же красотка из Доминиканской Республикик

Комментаторы продолжают писать Р'Бонни обидные сообщения, обвиняя в мошенничестве и «краже» короны.

«Венесуэла должна была победить», «Настоящий победитель – Венесуэла», «Люди в комментариях страдают: корона принадлежит Р’Бонни и США. Смиритесь с тем, что другие не выиграли (ДР и Венесуэла)», «Моя бабушка на прогулке», «Этот конкурс красоты, Мисс Вселенная, больше не вызывает доверия ни у меня, ни у миллионов фолловеров! Венесуэла должна была стать победителем!», - буквально полыхает в комментариях.

Напомним, ранее в Сети появились фото, как «Мисс Вселенная-2022» выглядит без макияжа.

Выбор судей конкурса "Мисс Вселенная-2022" также удивил украинцев.

Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".