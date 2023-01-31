Зірка «Меню» та «Хід королеви» Аня Тейлор-Джой знову у центрі уваги.

Актриса натякнула у Twitter на вихід продовження серіалу «Хід королеви», чим викликала бурхливу реакцію шанувальників, проте незабаром видалила свій твіт, пише Politeka.net.

Аня Тейлор-Джой запевняє, що її Twitter було зламано, і автором повідомлення була зовсім не вона. «Вибачте за незручності», - повідомила Аня.

Раніше актриса розмістила у своєму Інстаграм фото у звичайному житті, на якому вона позує у тюрбані для сушіння волосся з кролячими вушками.

"Привіт, Майамі", - прокоментувала знімок Тейлор-Джой, під яким актрисі відразу залишили безліч компліментів. Дехто навіть зізнався, що доведений до сліз розчулення:

"Найкрасивіша", "Плачу справжніми сльозами", "Схоже на мультик", "Дуже мила", "Привіт, красуне!", "Принцеса кроликів".

Інші вирішили обговорити скандальний пост Ані Тейлор-Джой у Твіттері.

«Ваш твіттер знову зламали», «Гарний жарт у Твіттері».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про раптову смерть зірки серіалів - у актриси, якої не стало у 45 років, залишилося троє дітей.

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