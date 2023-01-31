Актриса намекнула в Twitter на выход продолжения сериала «Ход королевы», чем вызвала бурную реакцию поклонников, однако вскоре удалила свой твит, пише Politeka.net.
Аня Тейлор-Джой уверяет, что ее Twitter был взломан, и автором сообщения была вовсе не она. «Извините за неудобства», - сообщила Аня.
Ранее актриса разместила в своем Инстаграм фото в обычной жизни, на котором она позирует в тюрбане для сушки волос с кроличьими ушками.
«Привет, Майами», - прокомментировала снимок Тейлор-Джой, под которым актрисе тут же оставили множество комплиментов. Кто-то даже признался, что доведен до слез умиления:
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«Самая красивая», «Плачу настоящими слезами», «Похоже на мультик», «Очень милая», «Привет, красавица!», «Принцесса кроликов».
Другие решили обсудить скандальный пост Ани Тейлор-Джой в Твиттере.
«Ваш твиттер снова взломали», «Хорошая шутка в Твиттере».
Напомним, ранее сообщалось о внезапной смерти звезды сериалов - у актрисы, которой не стало в 45 лет, осталось трое детей.
Также сообщалось, как теперь выглядит Дмитрий Дикусар, который ушел в ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, как сегодня выглядят звезды легендарного сериала поколения 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".