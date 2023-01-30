Життя знаменитих артистів склалося по-різному, багато хто навіть не впізнає їх на червоній доріжці.

Телесеріал "Беверлі-Хіллз, 90210" мав шалений успіх у 90-х, а також став відомим на весь світ. Завдяки серіалу головні герої стали знаменитими: Джейсон Прістлі, Люк Перрі, Шеннен Доерті, Дженні Гарт та Торі Спеллінг здобули море слави, пише Телеграф.

Як змінилися за ці роки персонажі "Беверлі-Хіллза" та як актори виглядають зараз? Після серіалу багато артистів продовжили свою кар'єру та здобули чимало вдалих ролей.

Акторка Шеннен Доерті виконала головну роль - одну з близнюків Уолш на ім'я Бренда. Вона також запам'яталася всім у ролі Прю із «Всі жінки відьми». Нині зірці 51 рік, вона бореться з онкологією та допомагає Україні.

Роль Брендона Уолша виконав Джейсон Прістлі, якому вже 53 роки. Успішно знявся в серіалі «Кличте мене Фітцем», а зараз грає в канадському телесеріалі «Приватні детективи».

Келлі Тейлор зіграла артистка Дженні Гарт, нещодавно відзначила 50-річчя. Після гучного телесеріалу продовжила акторську кар'єру, а ще випустила реаліті про своє життя.

Актор Люк Перрі зіграв проблемного підлітка Ділана МакКей, він з'являвся у багатьох телесеріалах, брав участь у картинах «Баффі — винищувачка вампірів», «П'ятий елемент», грав у серіалі «Рівердейл». Після кількох інсультів його не стало у віці 52 років у 2019 році.

Стіва Сандерса зіграв Іан Зірінг, якому зараз 58 років. Зйомки в інших проектах не принесли актору такої ж слави, як Беверлі-Хіллз.

Девіда Сільвера зіграв Брайан Остін, якому зараз 49 років. Мелькал у різних проектах, наприклад, «Таємниці Смолвіля» та «Відчайдушні домогосподарки». Був одружений із відомою актрисою Меган Фокс.

Роль Донни Мартін втілила актриса Торі Спеллінг. Таких помітних проектів на її рахунку більше немає. Нині акторці 49 років, вона мама п'ятьох дітей. Через численні пластики зірку складно дізнатися.

У свої 62 актриси Габріель Картеріс є президентом Гільдії акторів США. У серіалі вона грала скромницю Андреа Цукермана.

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