Вперше за довгий час відомий хоргеограф і танцюрист, зірка «Танців з зірками» і екс-чоловік співачки Ірини Билік вийшов на зв’язок.

Опублікувавши селфі на своїй сторінці в Інстаграм, Дмитро Дікусар також запевнив, що з ним все добре, пише Politeka.net.

Фото зірки танцполу, улюбленця телеглядачів у військовій формі збентежило як звичайних українців, так і його зіркових колег і друзів.

Дехто з фоловерів навіть провів паралель між Дікусаром, який після повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ, і Владом Ямою, який разом із родиною виїхав з України:

«Не яма... Ти найкращий! Хай, збереже тебе Боже!», «Кожен раз думала, чому Яма в журі "Танців з зірками"? Тепер тим паче. Завжди Вам було там місце! Бережіть себе!», «Яма зірка погорілого театру, завжди заздрив Дмитру,коли Чапкіс казав ,що він найкращий хореограф України».

Також українці бажають Дмитру як найшвидше повернутися на паркет і дякують за те, що він захищає Україну.

«Дякуємо і пишаємося Вами! Нехай бережуть Вас всі світлі сили», «Дякую! З Богом до перемоги!», «І ми вас обійняли! Дякуємо щиро».

Нагадаємо, 28 листопада 2021-го року відбувся фінал "Танців із зірками". Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце.

Також нагадаємо, що у серпні Дікусар повідомив про загибель друга.

Екс-дружина Дікусара співачка Ірина Білик, у свою чергу, розповідала, чому він не може часто розмовляти.