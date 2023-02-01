Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист опублікував ефектні кадри бекстейджу свого концерту в Києві.
"Так разом з вами я закінчив для себе жахливий 2022 рік. Ця ніч подарувала мені впевненість в нашу з вами нерозривність. Артист та його люди — це єдиний ланцюг. Ви є в мене, а я є у вас! Дякую", — написав Макс Барських під відео.
Наступні кілька місяців співак планує з головою пірнути в роботу над завершенням нового англомовного альбому, над яким працює з колегами в трьох країнах. Разом з тим, Макс Барських разом із великою командою буде створювати нове шоу - Bestseller Charity World Tour 2023.
Шанувальники в коментарях потужно підтримали артиста:
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"нехай цього року у списку концертів з'явиться і місто Херсон, та інші міста України💙💛";
"2022 багато чому нас навчив: цінувати кожну мить і розуміти, що насправді важливо. А ще мріяти, мріяти, мріяти. Макс, твої пісні дарують світло. Запали його в кожному місті. Як добре, що ти у нас є";
"Удачі тобі, Макс. Нехай усі твої плани реалізуються, мрії збудуться, а поряд будуть завжди улюблені люди. Твої віддані шанувальники чекають, люблять і залишаться з тобою назавжди ❤️❤️❤️".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.