В этот раз на своей странице в Instagram артист опубликовал эффектные кадры бэкстейджа своего концерта в Киеве.
"Так вместе с вами я закончил для себя ужасный 2022 год. Эта ночь подарила мне уверенность в нашу с вами неразрывность. Артист и его люди — это единственная цепь. Вы есть у меня, а я у вас! Спасибо", — написал Макс Барских под видео.
Следующие несколько месяцев певец планирует с головой нырнуть в работу по завершению нового англоязычного альбома, над которым работает с коллегами в трех странах. Вместе с тем, Макс Барских вместе с большой командой будет создавать новое шоу – Bestseller Charity World Tour 2023.
Поклонники в комментариях мощно поддержали артиста:
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"пусть в этом году в списке концертов появится и город Херсон, и другие города Украины";
"2022 многому нас научил: ценить каждый миг и понимать, что на самом деле важно. А еще мечтать, мечтать, мечтать. Макс, твои песни дарят свет. Зажги его в каждом городе. Как хорошо, что ты у нас есть";
"Удачи тебе, Макс. Пусть все твои планы реализуются, мечты сбудутся, а рядом будут всегда любимые люди. Твои преданные поклонники ждут, любят и останутся с тобой навсегда ❤️❤️❤️".
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.