Українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук поділилася новими кадрами у соціальній мережі та похвалилася взимку. Свої фото артистка традиційно супроводжувала власними зауваженнями.
«Життя вимірюється не кількістю виконаних вдихів та видихів, а кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює дух.
Сьогодні була на perecfm_radio і розповідала, що на tet_tv з 13 лютого о 19:00 останній, найкращий, найсмішніший, найнесподіваніший сезон Якось під Полтавою» - пише Саліванчук у мережі.
Українці висловлюють свою думку, оцінюючи зовнішність Анни:
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«Краща! Super; Ви дуже добре граєте Віруню в серіалі Одного разу під Полтавою; А скільки серій буде у новому сезоні? Дуже люблю дивитися цю комедію;
Мега-чарівна! Аня, ви, як завжди, на висоті!».
Раніше Саліванчук поскаржилася, як важко бути у формі:
«А кажуть, їж салат цілими днями і все буде прибл. Ні! Чи стрес, чи треба здавати аналізи. Бо так не чесно, п'ять днів не їм нічого, шкідливого, їм мало, після 19-го взагалі нічого. Ні солодкого, ні борошняного» - пише Саліванчук.
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