Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук решила снова взяться за похудение после длительного отпуска. При этом женщина поспешила поделиться различными переживаниями из-за того, что ей не удается получить желаемую форму.

По ее словам, как бы она правильно питалась несколько дней подряд, но вес совсем застыл и даже не думает убавляться. Дважды в день питание правильной пищей не принесло никакой пользы для похудения, заявила Саливанчук.

«А говорят, ешь салат целыми днями и все будет ок. Нет! Или стресс, или надо сдавать анализы. Ибо так не честно, пять дней не ем ничего, вредного, ем мало, после 19 вообще ничего. Ни сладкого, ни мучного» - пишет Саливанчук.

Также Саливанчук рассказывала рецепт аппетитной рыбы с овощами, а также призналась, что после отдыха переходить на привычные рабочие будни несколько сложно.

"Следить за собой нужно всем и всегда. Даже если вы худенькая, то нужно заниматься спортом, чтобы тело было в форме, потому что именно стройные девочки страдают целлюлитом. У меня его нет. Повезло? Нет, я просто слежу за своим пп!" - ранее рассказала Анна о питании.

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