Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - сыновья Глеб и Никита. Последнего Анна родила недавно, в 2020 году.
Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала смешное видео о мобилизации, которое было переозвучкой фильма.
"Смех и грех. Смотрите до конца", - написала Саливанчук под видео.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Можно где-то скачать это видео и что это за фильм?)";
"Супер".
А до этого Саливанчук показа себя на прогулке и рассказала о мире.
"Мир – это когда ни в кого не стреляют и никого не убивают. "Справедливый мир" – это когда наша сторона получила то, чего добивалась.
Можно брать города и выигрывать битвы, но нельзя покорить весь народ.
Мы не можем спасти мир, не изменив его.
Мы стремимся к миру, потому что знаем: мир – это тот климат, в котором может быть свобода", - написала Саливанчук под видео с зимней прогулки.
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