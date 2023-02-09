Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась новыми кадрами в социальной сети и похвалилась зимним образом. Свои фото артистка традиционно сопроводила личными замечаниями.

«Жизнь измеряется не количеством проделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.

Сегодня была на perecfm_radio и рассказывала, что на tet_tv с 13 февраля в 19:00 последний, лучший, самый смешной, самый неожиданный сезон Однажды под Полтавой» - пишет Саливанчук в сети.

Украинцы выражают свое мнение, оценивая внешность Анны:

«Лучшая!!!; Super; Вы вы очень хорошо играете Вируню в сериале Однажды под Полтавой; А сколько серий будет в новом сезоне? Очень люблю смотреть эту комедию;

Мега-волшебная!!! Аня, вы, как обычно, на высоте!».

Ранее Саливанчук пожаловалась, как трудно быть в форме:

«А говорят, ешь салат целыми днями и все будет ок. Нет! Или стресс, или надо сдавать анализы. Ибо так не честно, пять дней не ем ничего, вредного, ем мало, после 19 вообще ничего. Ни сладкого, ни мучного» - пишет Саливанчук.

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