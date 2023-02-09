Музиканти гурту "Антитіла" поділилися на своїй сторінці в Інстаграм, як так звані "патентні тролі" намагалися незаконно відсудити у них мільйони гривень та знищити їх три пісні, доки учасники колективу захищали країну від російських окупантів на Харківському напрямку.

Артисти повідомили, що мешканець Луцька Сергій Лапковський у змові з волинськими патентними повіреними, юристами та музичним експертом, композитором Тиможинським запатентував "ноту Ля" та її фізичні та акустичні властивості.

Спираючись на це, вони хотіли через суд стягнути з "Антитіл" чималу суму коштів за те, що вони нібито застосовували цей патент у трьох піснях, а також зажадали видалити треки з усіх цифрових майданчиків та заборонити музикантам їх грати.

"Сюр всього цього процесу ще більше здивував у липні 2022 року, коли учасники групи "Антитіла" були в одній із найгарячіших точок війни на півночі Харківської області, троль Лапковський у цей момент писав заяви до суду про "Зміну предмета позову", намагаючись збільшити свій заробіток прив'язуючись до нового курсу долара, що становило $40350. А наступними заявами цю суму він уже називав "неотриманим своїм прибутком", який розписався аж до 2031 року і сумою в $52050", - йдеться в повідомленні групи.

Як розповіла лідер групи Тарас Тополя, 6 лютого суд прийняв бік артистів та відхилив позов так званих "патентних тролів".

Колектив подав зустрічний позов проти Лапковського, щоб скасувати дію відповідного патенту. За словами гурту, вони хочуть поставити на місце "патентних шахраїв", щоб інші артисти не зіткнулися з подібним і могли вільно творити.

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

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