Музыканты группы "Антитела" поделились на своей странице в Инстаграм, как так называемые "патентные тролли" пытались незаконно отсудить у них миллионы гривен и уничтожить их три песни, пока участники коллектива защищали страну от российских оккупантов на Харьковском направлении.

Артисты сообщили, что житель Луцка Сергей Лапковский в сговоре с волынскими патентными поверенными, юристами и музыкальным экспертом, композитором Тиможинским запатентовал "ноту Ля" и ее физические и акустические свойства.

Опираясь на это, они хотели через суд взыскать с "Антител" немалую сумму средств за то, что они якобы применяли этот патент в трех песнях, а также те потребовали удалить треки со всех цифровых площадок и запретить музыкантам их играть.

"Сюр всего этого процесса еще больше удивил в июле 2022 года, когда участники группы "Антитела" были в одной из самых горячих точек войны на севере Харьковской области, тролль Лапковский в этот момент писал заявления в суд об "Изменении предмета иска", пытаясь увеличить свой заработок привязываясь к новому курсу доллара, что составляло 40350 долларов США. А последующими заявлениями эту сумму он уже называл "неполученной своей прибылью", которая расписалась вплоть до 2031 года и суммой в 52050 долларов США", — говорится в сообщении группы.

Как рассказала лидер группы Тарас Тополя, 6 февраля суд принял сторону артистов и отклонил иск так называемых "патентных троллей".

Коллектив подал встречный иск против Лапковского, чтобы отменить действие соответствующего патента. По словам группы, они хотят поставить на место "патентных мошенников", чтобы другие артисты не столкнулись с подобным и могли свободно творить.

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.