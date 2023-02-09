Лідер гурту «Воплі Відоплясова», музикант і вокаліст Олег Скрипка зізнався, що йому завжди боліло те, як люди ставляться до того, як і що вони споживають відносно культурного змісту, пише Politeka.net.

«Якщо ми говоримо про пісню і про культуру взагалі, то мова йде про зміст. В творі є якийсь зміст, який, ми споживаємо, коли прочитуємо. Це те, що стосуєтсья культури. Що стосується шоу-бізнеса, там як раз змісту немає, там є етикетка. І завжди мені боляче спостерігати, що публіка не цікавиться змістом, а тільки етикеткою, кількістю підписників в YouTube і переглядів», - розповів Скрипка в ефірі телеканалу ICTV.

Але, за його словами, ця тенденція почала змінюватися. Скрипка каже, що теперь, коли він приїжджає на концерти, в нього з’являється відчуття що IQ українців підвищилось.

«Може, вони відсортувались якимось чином. А, можливо, це є така духовна дуже тонка практика будисстів, коли вчитель навчає учня і він, якщо учень щось не розуміє, він його палкою по голові б’є. І ця війна – це серйозна палка по голові українців, щоб вони не були ідіотами. І щоб вони розуміли зміст, де вони живуть, яка у нас мова, яка у нас історія», - підкреслив Скрипка.

І українці, каже музикант, дійсно почали цим більше цікавитись.

Нагадаємо, Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.

Також повідомлялось, що Кравець розповіла про свою несподівану зустріч із Віталієм Кімом на відпочинку.

Крім того, Politeka.net писала, що Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.