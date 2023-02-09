Акторка, зірка студії Квартал 95 і телеведуча Олена Кравець зізналася, як вперше побачила очільница Миколаївської ОДА Віталія Кіма, пише Politeka.net.

У своєму шоу «Тихий вечір з Оленою Кравець» телеведуча розповіла, що це будо у Коблево.

«Це було у Коблево, ми щороку їздили туди відпочивати з дітьми, а пан Віталій був там у справах. Пам'ятаю, як ми з дітьми йдемо до басейну, і я бачу, як на літньому майданчику сидить голова Миколаївської ОДА. У звичайному одязі, у розслабленому настрої. Просто лузгає насіння і дуже акуратно складає лушпиння на купку», - розповіла Кравець.

Кім у відповідть пожартував, що насіння – це миколаївська фішка.

«Основне правило — не розкидати шкарлупки», - пояснив Віталій Кім.

Також голова Миколаївської ОДА розповів, що тоді, у Коблево, це був перший його повноцінний відпочинок з моменту повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

«Вихідні з родиною. Я насолоджувався тим, що мені нічого не треба робити, що у мене є три вільних дні», - додав Кім.

Згадуючи перший день повномасштабної війни, Віталій Кім розповів, що тоді він зібрав свою команду, заступників та апарат:

«...Команда пішла порадитись, і всі залишилися. Хоча це рішення для деяких було непросте, вольове. Але зараз вони через це рішення дуже круті».

Нагадаємо, Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.

Раніше повідомлялося, що Олена Кравець повернулася після своєї несподіваної "втечі".

Також повідомлялося, що Кравець просять повернутися до Квартала 95, з'ясувалась причина зникнення.