Лидер группы "Вопли Видоплясова", музыкант и вокалист Олег Скрипка признался, что ему всегда болело то, как люди относятся к тому, как и что они потребляют в отношении культурного содержания, пишет Politeka.net.

«Если мы говорим о песне и культуре вообще, то речь идет о содержании. В произведении есть некое содержание, которое мы потребляем, когда прочитываем. Это то, что касается культуры. Что касается шоу-бизнеса, там как раз содержания нет, там есть этикетка. И всегда мне больно было наблюдать, что публика не интересуется содержанием, а только этикеткой, количеством подписчиков в YouTube и просмотрами», – рассказал Скрипка в эфире телеканала ICTV.

Но, по его словам, эта тенденция стала меняться. Скрипка говорит, что теперь, когда он приезжает на концерты, у него появляется ощущение, что IQ украинцев повысилось.

«Может быть, они отсортировались каким-то образом. А, возможно, это такая духовная очень тонкая практика буддистов, когда учитель обучает ученика и он, если ученик что-то не понимает, он его палкой по голове бьет. И эта война – это серьезная палка о голове украинцев, чтобы они не были идиотами. И чтобы они понимали содержание, где они живут, какой у нас язык, какая у нас история», - подчеркнул Скрипка.

И украинцы, говорит музыкант, действительно стали этим больше интересоваться.

Напомним, Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.

Также сообщалось, что Кравец рассказала о своей неожиданной встрече с Виталием Кимом на отдыхе.

Кроме того, Politeka.net писала, что Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.