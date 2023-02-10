Знаменита українська співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграмі нові кадри з роботи, розповідає про розвиток своєї творчості та ділиться особистими зауваженнями. На цей раз зірка представила кілька нових кадрів, які також з'явилися на фан-сторінці в Інстаграм.

Так, цього разу 38-річна співачка Тіна Кароль у мереживному міні та чоботях на підборах посвітила декольте у ліфті.

«Стерся улюблений чохол на телефон. Малюнок фан Тіни», - повідомили у Telegram-каналі співачки

У мережі почали ділитися своєю думкою з приводу образу артистки:

«Не підходить 😔; Ось так красуня; Так зараз актуально 😢👏; Який образ 😍; Богиня🔥

Просто чарівна принцеса; дуже хороша))); кидаємо вогонь; Тін, це роз'їзд виходить!!; Така худенька 🤗🤗; Як зазвичай! Фантастична;

Ось піджак вау! 🔥💔Тепер такий собі хочу; Яка ви гарна, ось би таку дівчину мені».

Артистка у своєму телеграм-каналі пояснила, що довго вже не веде свого щоденника, бо немає часу.

«А поштовх до цього рішення... Сісти й писати. Але єдине, що відчуваю це те, що я вчуся знову і я кайфую від цього. Здавалося б, давно все знаєш і процеси, і всі ризики, і підводні течії, і щиро знаєш, що твоє цінне. А потім раптом новий виклик… і такий ну що…. Стрибаю в нове? Чи ні! Я завжди за це в цьому», - зізналася Кароль, додавши, що має на увазі ризик у всьому.

Також повідомлялось, що Кароль показала себе без фотошопу і довела до скандалу.

Крім того, Тіна Кароль, нагадаємо, похвалилася результатами схуднення. Артистка зізналася, що побороти зайву вагу їй допоміг інший підхід до здоров'я.