Українська співачка Тіна Кароль попрощалася з зайвою вагою і розкрила, як їй це вдалося.

Про це, як пише Politeka.net, Кароль повідомила у своєму телеграм-каналі.

Співачка також показала себе без фотошопу.

«Пухнаста і без Фотошопу. Колишня вага. Результат схуднення у таблиці. Ранок почну з ваги і вперше кажу про неї відкрито. Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров‘я. Щоденні стреси, картизол на піку . .. аж потім прозріння. Зрозуміла що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за любі гроші. Поки не зрозуміла що це «розвод». Це ціла індустрія -схуднення, де невигідно казати правду. Інсулін - вся біда тут», - повідомила Тіна Кароль.

За її словами, він не в здоровому стані, бо раціон з дитинства це вуглеводи та цукор. Тіна Кароль розповіла, що її меню дитинства, як і в усіх звичайних школярів - картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка, булочка.

«Вся вага ідеальна і кожен має бути собою, тільки щоб не шкодило здоров‘ю і вам подобалось. Доброго ранку мої 53,3 та дякую, що зі мною», - додала Тіна Кароль.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Також повідомлялось про відповідь Тіни Кароль - Соловій.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.