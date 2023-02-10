Знаменитая украинская певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм новые кадры с работы, рассказывает о развитии своего творчества и делится личными замечаниями. В этот раз звезда представила несколько новых кадров, которые также появились на фан-странице в Инстаграм.

Так, в этот раз 38-летняя певица Тина Кароль в кружевном мини и сапогах на каблуке посветила декольте в лифте.

«Стерся любимый чехол на телефон. Рисунок фан Тины», - сообщили в Telegram-канале певицы

В сети принялись делиться своим мнением по поводу образа артистки:

«Не подходит 😔; Вот так красавица; Да сейчас актуально😢👏; Какой образ 😍; Богиня🔥

Просто очаровательная принцесса; очень хорошая))); бросаем огонь; Тин, это разъезд получается!!; Такая худенькая 🤗🤗; Как обычно! Фантастическая;

Вот пиджак вау! 🔥💔Тепер такой себе хочу; Какая вы хорошая, вот бы такую девушку мне».

Артистка в своем телеграмм-канале объяснила, что долго уже не ведет свой дневник, потому что нет времени.

«А толчка к этому решению... Сесть и писать. Но единственное, что чувствую это то, что я учусь снова и я кайфую от этого. Казалось бы давно все знаешь и процессы и все риски, и подводные течения, и искренне знаешь что твое ценное. А потом вдруг новый вызов… и такой ну что…. Прыгаю в новое ? Или нет! Я всегда за, в этом проблема», - призналась Кароль, добавив, что подразумевает риск во всем.

Также сообщалось, что Кароль показала себя без фотошопа и привела к скандалу.

Кроме того, Тина Кароль, напомним, похвасталась результатами похудения. Артистка призналась, что побороть лишний вес ей помог другой подход к здоровью.