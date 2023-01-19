На них, як розповіла Кароль, вона така, яка є – «пухнаста і без фотошопу».

Також Кароль, нагадаємо, похвалилася результатами схуднення. Артистка зізналася, що побороти зайву вагу їй допоміг інший підхід до здоров'я.

"Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно так і за будь-які гроші. Поки що не зрозуміла, що це «розлучення». Це ціла індустрія – схуднення, де невигідно говорити правду", - розповіла Тіна Кароль, додавши, що говорить про свою вагу відкрито вперше.

Артистка зізналася, що зараз важить 53,3.

У коментарях фанати та підписники Тіни Кароль висловили захоплення її зовнішнім виглядом без фотошопу та сказали, що вона їх мотивує. Інші висловили думку, що раніше її фігура подобалася їм більше.

«Раніше була апетитніша», «Йди поснідай, худишка наша», «Красуня, як завжди», «Лялечка», «Часто, як тільки дівчина бачить таку бажану і довгоочікувану цифру на вагах, вона вагітніє і все починається спочатку», «Ми тебе і товщою любитимемо», - пишуть користувачі соцмереж.

Втім, дуже швидко обговорення форм Тіни Кароль переросли у конфлікт між деякими підписниками.

Одні стверджували, що розповідаючи про дієти, Кароль подає поганий приклад молоді, інші наполягали на тому, що до всього треба підходити з розумом, у тому числі і до розвантаження для організму.

Також деякі нагадали, що раціон Кароль далеко не завжди схожий на дотримання дієти.

Також повідомлялося, що співачка Христина Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Раніше стало відомо про відповідь Тіни Кароль – Соловій.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", що підкорив її.