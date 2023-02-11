Знаменита українська співачка Тіна Кароль у срібній сукні з паєтками здивувала посвіжілим виглядом. З яскравим макіяжем та звичним укладанням Тіна виступила на сцені, все більше звертаючи увагу на образ.

Нещодавно Тіна Кароль зізналася, що в неї були проблеми із зайвою вагою, вона довгий час сиділа на дієтах і не могла зрозуміти, як привести себе в порядок. Тільки ґрунтовно зайнятися питанням свого здоров'я, вона змогла перетворитися.

У срібній сукні Кароль отримала багато компліментів, шанувальники позитивно реагують на відео із зіркою:

«Вільна" ❤; Тіна Кароль наша гордість України; така мила жінка» - пишуть фанати.

Також зірка представила кілька нових кадрів, які також з'явилися на фан-сторінці Інстаграм.

Так, цього разу 38-річна співачка Тіна Кароль у мереживному міні та чоботях на підборах посвітила декольте у ліфті.

«Стерся улюблений чохол на телефон. Малюнок фан Тіни», - повідомили у Telegram-каналі співачки. У мережі почали ділитися своєю думкою з приводу образу артистки.

Також повідомлялось, що Кароль показала себе без фотошопу і довела до скандалу.

Крім того, Тіна Кароль, нагадаємо, похвалилася результатами схуднення. Артистка зізналася, що побороти зайву вагу їй допоміг інший підхід до здоров'я.