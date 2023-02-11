Знаменитая украинская певица Тина Кароль в серебряном платье с пайетками изумила посвежевшим видом. С ярким макияжем и привычной укладкой Тина выступила на сцене, все больше обращая внимание на образ.

Не так давно Тина Кароль призналась, что у нее были проблемы с лишним весом, она долгое время сидела на диетах и не могла понять, как привести себя в порядок. Только основательно занявшись вопросом своего здоровья, она смогла преобразиться.

В серебряном платье Кароль получила много комплиментов, поклонники положительно реагируют на видео со звездой:

«Свободная" ❤; Тина Кароль наша гордость Украины; такая милая женщина» - пишут фанаты.

Также звезда представила несколько новых кадров, которые также появились на фан-странице в Инстаграм.

Так, в этот раз 38-летняя певица Тина Кароль в кружевном мини и сапогах на каблуке посветила декольте в лифте.

«Стерся любимый чехол на телефон. Рисунок фан Тины», - сообщили в Telegram-канале певицы. В сети принялись делиться своим мнением по поводу образа артистки.

Также сообщалось, что Кароль показала себя без фотошопа и привела к скандалу.

Кроме того, Тина Кароль, напомним, похвасталась результатами похудения. Артистка призналась, что побороть лишний вес ей помог другой подход к здоровью.