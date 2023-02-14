14 лютого, у романтичне свято Дня святого Валентина, закохані освідчуються один одному в коханні та влаштовують зворушливі сюрпризи. Українські зіркові пари публічно привітали своїх других половинок та показали щемливі спільні фото. Серед них виявився також лідер гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк. Він опублікував романтичні кадри в Інстаграм.

Кохана музиканта Олександра Білобров їздить у тури разом із музикантами, допомагає з організацією концертів. На опублікованих знімках закохані Олег Псюк та Олександра не приховували своїх романтичних почуттів: закохані ніжно посміхалися та обіймали одне одного. Також показані їхні спільні знімки, зроблені під час спільних подорожей.

"Йо! Ми з моєю Бєлобровою вітаємо всіх з Днем закоханих. Цей день є ще одним приводом сказати своїм близьким людям, як сильно ви їх любите ! фото.

Фоловери артиста написали компліменти для пари і зворушилися їх загальними знімками: "Перше фото як котики пухнасті", " Сильної та пристрасної любові вам! Дуже підходите! Такі красиві!", "Які бусинки ", "Хороші котики", "Сашка фото просто бомба" ".

Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.

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