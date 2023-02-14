14 февраля, в романтический праздник Дня святого Валентина, влюбленные признаются друг другу в любви и устраивают трогательные сюрпризы. Украинские звездные пары публично поздравили своих вторых половинок и показали щемящие общие фото. Среди них оказался также лидер группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк. Он опубликовал романтические кадры в Инстаграм.

Возлюбленная музыканта Александра Белобров ездит в туры вместе с музыкантами, помогает с организацией концертов. На опубликованных снимках влюбленные Олег Псюк и Александра не скрывали своих романтических чувства: влюбленные нежно улыбались и обнимали друг друга. Также показаны их общие снимки, сделанные во время общих поездок.

"Йо! Мы с моей Белобровой поздравляем всех с Днем влюбленных. Этот день является еще одним поводом сказать своим близким людям, как сильно вы их любите! Поэтому все читающие этот пост пойдите обнимите или позвоните своим любимым", - отметил Олег Псюк в подписи к фото.

Фолловеры артиста написали комплименты для пары и умилились их общими снимками: "Первое фото как котики пушистые", "Сильной и страстной любви вам! Очень подходите! Такие красивые!", "Какие бусинки ", "Хорошие котики", "Сашка фото просто бомба".

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

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