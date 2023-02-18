Ресторатор, переможець 5 сезону «МастерШеф» і громадський активіст Євгеній Клопотенко не зберігає вірність одній єдиній, не шукає таку і відразу попереджає, який формат стосунків для нього є прийнятним.

Так, Клопотенко чесно каже, що він прихильник вільних стосунків.

"Береш просто і кажеш: "Я стосунків не хочу точно, бо я постійно буду ходити по інтерв'ю, щось робити. А в тебе будуть якісь очікування", - розповів Клопотенко в інтерв’ю «Українській правді», як зазвичай попереджає дівчат.

За словами Клопотенка, він питає у дівчини, яких вона хоче стосунків і розповідає про свої погляди на їхні зустрічі.

«Вона каже: «Так і так». Кажу: "Дивись, в мене не буде стосунків з тобою. Вона каже: "Добре, окей". "Якщо тебе влаштовує, що я буду бачитися з тобою, ми з тобою будемо інколи проводити час, але я буду бачитися з іншими дівчатами, проводити з ними час". Вона каже: "Окей". Потім ти бачишся ще з дівчиною, кажеш: "Дивись, я хочу проводити час з тобою, але в мене ще є дівчина, з якою я проводжу час. Тобі це окей?". Вона каже: "Так, мені це окей", - розповів Клопотенко про те, як влаштоване його особисте життя.

Кухар також розповів, що інколи дівчата навіть не питають, чи є в нього дівчина. Мовляв, їх це не хвилює.

За словами Клопотенка, він нікому не зраджує і все чесно відразу говорить. Зазвичай, каже він, в нього дві дівчини.

"Не всі до цього згодні. Не весь світ дівчат, які відкриті. Просто коли три дівчини, ти спробуй повідповідати на повідомлення. Ти думаєш це так просто?", - жартома відповів Євген журналісту.

"Зазвичай, це дві дівчини. Не всі так до цього згодні. Не весь світ дівчат, які відкриті. Просто коли три дівчини, ти спробуй повідповідати на повідомлення. Ти думаєш це так просто?", - жартома відповів Євген.

Пояснюючи свій стиль життя, Євген Клопотенко зізнався:

«Мені не подобається, коли ти кожен день бачиш людину, з нею говориш, вона на тебе чекає, а ти не хочеш її бачити, бо через хаос, через те, що ти багато чого робиш у тебе голова і ти просто хочеш полежати один, щоб тебе ніхто не чіпав. А вона каже, що хоче в кіно. Ну йди, тільки живи окремо».

Клопотенко каже, що в його житті можливий так званий гостьовий шлюб.

«Коли ви живите окремо, приїжджаєте один до одного, коли хочете. Це також можливо».

Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.