Нещодавно Оля Полякова розповіла, як вирішила відпочити з дочками на Буковелі, де активно катається на лижах. В одних із останніх сторіс Полякова вирішила розповісти, який мінус відпочинку в Україні, а також поскаржилася, що її дитині не допомогли після падіння.

Після цього артистка вирішила показати плюси відпочинку з дітьми, а також похвалилася розвагами. Багатьох також насмішила реакція самої Полякової - вона влаштувала прогулянку на санях, які везли навчені породисті собаки.

Вираз обличчя артистки та її щирі емоції одразу привернули увагу фанатів до того, що відбувається.

Раніше зірка висловилася так:

"Ви знаєте, все добре в Буковелі, крім одного. Впала дитина, втратила лижі, жодна людина не допомогла, жодна. Я спускалася і піднімалася аж звідти, щоб їй допомогти. Просто їдуть і всі. У всьому світі, якщо людина впала. , люди допомагають, тут дитина впала, усім насрать. Ось це такі українці дуже так допомагають один одному. Щось по-моєму не про тих українців чи що?"

Нагадаємо, учасник "МастерШеф" заінтригував палким кадром із задоволеною Поляковою

А ще Politeka повідомляла, що Полякова чесно показала, наскільки сильно вона "штукатуриться", щоб бути молодшою.

Також Politeka писала, що донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.