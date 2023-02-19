Нещодавно Оля Полякова розповіла, як вирішила відпочити з дочками на Буковелі, де активно катається на лижах. В одних із останніх сторіс Полякова вирішила розповісти, який мінус відпочинку в Україні, а також поскаржилася, що її дитині не допомогли після падіння.
Після цього артистка вирішила показати плюси відпочинку з дітьми, а також похвалилася розвагами. Багатьох також насмішила реакція самої Полякової - вона влаштувала прогулянку на санях, які везли навчені породисті собаки.
Вираз обличчя артистки та її щирі емоції одразу привернули увагу фанатів до того, що відбувається.
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Раніше зірка висловилася так:
"Ви знаєте, все добре в Буковелі, крім одного. Впала дитина, втратила лижі, жодна людина не допомогла, жодна. Я спускалася і піднімалася аж звідти, щоб їй допомогти. Просто їдуть і всі. У всьому світі, якщо людина впала. , люди допомагають, тут дитина впала, усім насрать. Ось це такі українці дуже так допомагають один одному. Щось по-моєму не про тих українців чи що?"
Нагадаємо, учасник "МастерШеф" заінтригував палким кадром із задоволеною Поляковою
А ще Politeka повідомляла, що Полякова чесно показала, наскільки сильно вона "штукатуриться", щоб бути молодшою.
Також Politeka писала, що донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.