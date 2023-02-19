Не так давно Оля Полякова рассказала, как решила отдохнуть с дочерями на Буковели, где активно катается на лыжах. В одних из последних сторис Полякова решила рассказать, какой минус отдыха в Украине, а также пожаловалась, что ее ребенку не помогли после падения.

После этого артистка решила показать и плюсы отдыха с детьми, а также похвалилась развлечениями. Многих также насмешила реакция самой Поляковой - она устроила прогулку на санях, которые везли специально обученные породистые собаки.

Выражение лица артистки и ее искренние эмоции сразу привлекли внимание фанатов к происходящему.

Стоит отметить, ранее звезда высказалась так:

"Вы знаете, все хорошо в Буковели, кроме одного. Упал ребенок, потеряла лыжи, ни один человек не помогла, ни один. Я спускалась и поднималась аж оттуда, чтобы ей помочь. Просто едут и все. Во всем мире, если человек упал, люди помогают, тут ребенок упал, всем насрать. Вот это такие украинцы очень так помогают друг другу. Что-то по-моему не о тех украинцах или что?", - пожаловалась Оля.

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