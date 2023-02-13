Участник «МастерШеф. Битва сезонов», финалист «МастерШеф»-8 и участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владислав Мицкевич решил высказаться снова после съемок с Ольгой Поляковой. Не так давно он уже говорил, как ему работалось вместе с ней.

«Мы уже отсняли первый сезон. Это шоу будет доступно по телевизору примерно через 3 недели. Шоу действительно кулинарный характер, но хочу подчеркнуть что это Развлекательное шоу

Сейчас такие сложные времена и так важно отвлекаться, именно «Он готовит, она управляет» создан для этого !!!

Ну и конечно увидите непревзойденную девушку, нереально крутую ведущую, которую так сложно переговорить, но так легко в нее влюбиться ❤️ @polyakovamusic» - поделился участник «Мастер Шеф».

В сети также выразили свое мнение:

«Как красиво об Оле Юрьевне написал 👏❤️; Красавчик, еще из любителей мой любимчик».

Новое шоу называется «Він готує, вона керує» и, по словам Мицкевича, контракт с ним уже подписан.

Также Мицкевич рассказал на своей странице в Инстаграмм, как вообще стал ведущим нового шоу. По его словам, он сначала рассказал о себе и почему именно его нужно взять телеведущим, потом была встреча с Поляковой.

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