Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь в прошлом году отправилась на учебу в Лондон. Полякова признвалась, что из-за начала полномасштабного вторжения она потеряла доход, поэтому учеба дочери была под большим вопросом. А недавно Маша показала своего нового молодого человека Артура, с которым учится вместе в Лондоне.
Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз блогерка показала, что готовит со своим молодым человеком на кухне.
"Два украинца чистят картошку, ваши ставки, что сегодня будем готовить?", - спросила Маша у фанатов.
Как оказалось, пара занялась приготовлением борща.
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"Ну я считаю, что это просто ну... Посмотрите, у него цвет такой красный", - написала Маша.
После этого Полякова-старшая решила похвастаться важным достижением в своем блоге. Звезда опубликовала, где Маша готовит борщ и сделала подпись.
"Первый Машин Борщ!!!", - гордо заявила Оля в своем сторис.
Напомним, дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится
А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой показала своего бойфренда из Лондона, Оля отреагировала
Также Politeka писала, что 17-летняя дочь Поляковой засветилась на прогулке со своим бойфрендом в Лондоне