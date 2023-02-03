Дочь Оли Поляковой 17-летняя Маша, которая недавно показала своего лондонского парня, показала, чем с ним занимается.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь в прошлом году отправилась на учебу в Лондон. Полякова признвалась, что из-за начала полномасштабного вторжения она потеряла доход, поэтому учеба дочери была под большим вопросом. А недавно Маша показала своего нового молодого человека Артура, с которым учится вместе в Лондоне.

Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз блогерка показала, что готовит со своим молодым человеком на кухне.

"Два украинца чистят картошку, ваши ставки, что сегодня будем готовить?", - спросила Маша у фанатов.



Как оказалось, пара занялась приготовлением борща.

"Ну я считаю, что это просто ну... Посмотрите, у него цвет такой красный", - написала Маша.

После этого Полякова-старшая решила похвастаться важным достижением в своем блоге. Звезда опубликовала, где Маша готовит борщ и сделала подпись.

"Первый Машин Борщ!!!", - гордо заявила Оля в своем сторис.

Напомним, дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится

А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой показала своего бойфренда из Лондона, Оля отреагировала

Также Politeka писала, что 17-летняя дочь Поляковой засветилась на прогулке со своим бойфрендом в Лондоне



