Учасник десятого сезону «МастерШеф» Іван Козир з Дніпра вирішив спробувати себе у четвертому сезоні «МастерШеф. Професіонали».

Нагадаємо, Іван Козир навчався на технолога, добре знає хімію, займався бодібілдингом. Раніше отримав травму, через що більше не виступає у пауерліфтингу. Заробляв тренерство, а також розробляв дієти, курси харчування для своїх клієнтів, пише Politeka.net.

«Іван, вау! Давно не бачилися. Скільки часу минуло», - впізнав Ектор кухаря.

Хіменес-Браво також зізнався, що дуже добре пам’ятає Фвана у десятому сезоні.

«Ви гідно боролися і дійшли до восьмого епізоду», - пригадав суддя.

Нагадаємо, тоді Ектор Хіменес-Браво назвав Козиря хорошою людиною, міцним горішком.

«Коли я вилетів з проєкту, я зустрів ольгу і вона сказала: «Ми з тобою ще побачимось». Я сказав: «Так, звісно». Я хочу тут бути, в мене є натхнення, хочу показати себе, чого я навчився, що я вмію», - розповів Іван Козир про своє повернення.

Опинившись знов перед суддями «МастерШеф», Іван зізнався, що відчуває дежавю, але дуже радий.

За словами Івана, він не припиняв готувати і зараз працює су-шефом в ресторані в Дніпрі.

Цей ресторан повинен був відкритись 14 березня 2022-го року, але все пішло по-іншому.

«І нам дозволили волонтерити на цій кухні, яка була для ресторану. І ми почали… Ми за пару днів знайшли купу продуктів, м’яса. Що могли, те і знаходили», - розповів Іван Козир.

За його словами, доводилось готувати по 800 порцій, кожна з яких важила до кілограма.

«Це були перші страви, другі, салати. Ми випікали булочки. І ось так ми кормили ТрО, Нацгвардію, ЗСУ, переселенців, дитячі садки. Ми усюди поставляли цю їжу», - розповів Козир.

Чи пройшов Іван кастинг четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали» поки що зберігаєтсья в таємниці, але глядачі мають надію, що так.

Нагадаємо, Клопотенко розбив шанувальницям серця, розповівши про особисте.

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