Участник десятого сезона «МастерШеф» Иван Козырь из Днепра решил попробовать себя в четвертом сезоне «МастерШеф. Профессионалы».

Напомним, Иван Козырь учился на технолога, хорошо знает химию, занимался бодибилдингом. Ранее получил травму, из-за чего больше не выступает в пауэрлифтинге. Зарабатывал тренерство, а также разрабатывал диеты, курсы питания для своих клиентов, пишет Politeka.net.

«Иван, вау! Давно не виделись. Сколько времени прошло», – узнал Эктор повара.

Хименес-Браво также признался, что очень хорошо помнит Фвана в десятом сезоне.

«Вы достойно боролись и дошли до восьмого эпизода», – вспомнил судья.

Напомним, тогда Эктор Хименес-Браво назвал Козыря хорошим человеком, крепким орешком.

«Когда я вылетел из проекта, я встретил Ольгу и она сказала: «Мы с тобой еще увидимся». Я сказал: "Да, конечно". Я хочу здесь быть, у меня есть вдохновение, хочу показать себя, чему я научился, что я умею», - рассказал Иван Козырь о своем возвращении.

Оказавшись снова перед судьями «МастерШеф», Иван признался, что чувствует дежавю, но очень рад.

По словам Ивана, он не переставал готовить и сейчас работает су-шефом в ресторане в Днепре.

Этот ресторан должен был открыться 14 марта 2022 года, но все пошло по-другому.

«И нам разрешили волонтерить на этой кухне, которая была для ресторана. И мы начали… Мы за пару дней нашли кучу продуктов, мяса. Что могли, то и находили», – рассказал Иван Козырь.

По его словам, приходилось готовить по 800 порций, каждая из которых весила до килограмма.

«Это были первые блюда, вторые салаты. Мы выпекали булочки. И вот так мы кормили ТрО, Нацгвардию, ВСУ, переселенцев, детские сады. Мы везде поставляли эту еду», – рассказал Козырь.

Прошел ли Иван кастинг четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы» пока еще хранятся в тайне, но зрители надеются, что да.

Напомним, Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав о личном.

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