Популярна українська співачка Оля Полякова вирішила показати у мережі, як ретельно тренується для гарної форми. Не раз артистка дивувалась у мережі, коли їй писали: "Ви добре виглядаєте для своїх років". На що потім відповідала: "А як я маю виглядати? Що заслужила".
Ольга веде спортивний спосіб життя, та дочок до нього долучає. Як розповідає Ольга, вона часто бігає і під час бігу співає свої та чужі пісні.
Одним із важливих секретів Олі Полякової є і відвідування лазні. Також Ольга зізналася, що вже не вживає таких продуктів, як: хліб, цукор, білий рис, усі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене та солоне. Також під забороною знаходиться фаст-фуд, солодощі та майонез.
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Також Оля Полякова розповіла, як вирішила відпочити із дочками на Буковелі, де активно катається на лижах.
Після цього артистка вирішила показати плюси відпочинку з дітьми, а також похвалилася розвагами. Багатьох також насмішила реакція самої Полякової - вона влаштувала прогулянку на санях, які везли навчені породисті собаки.
Нагадаємо, учасник "МастерШеф" заінтригував палким кадром із задоволеною Поляковою
А ще Politeka повідомляла, що Полякова чесно показала, наскільки сильно вона "штукатуриться", щоб бути молодшою.
Також Politeka писала, що донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.