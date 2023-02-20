Популярная украинская певица Оля Полякова решила показать в сети, как усердно тренируется для хорошей формы. Не раз артистка удивлялась в сети, когда ей писали: "Вы хорошо выглядите для своих лет". На что после отвечала: "А как я должна выглядеть? Что заслужила".

Ольга ведет спортивный образ жизни, и дочерей к нему приобщает. Как рассказывает Ольга, она часто бегает и во время бега поет свои и чужие песни.

Одним из важных секретов Оли Поляковой является и посещение бани. Также Ольга призналась, что уже не употребляет такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Также под запретом находится фаст-фуд, сладости и майонез.

Также Оля Полякова рассказала, как решила отдохнуть с дочерями на Буковели, где активно катается на лыжах.

После этого артистка решила показать и плюсы отдыха с детьми, а также похвалилась развлечениями. Многих также насмешила реакция самой Поляковой - она устроила прогулку на санях, которые везли специально обученные породистые собаки.

Напомним, участник "МастерШеф" заинтриговал пылким кадром с довольной Поляковой

А еще Politeka сообщала, что Полякова честно показала, насколько сильно она "штукатурится", чтобы быть моложе

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