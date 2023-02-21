Байден прибув підтримати Україну перед роковинами широкомасштабного вторгнення, тому багато зірок українського шоу-бізнесу одразу відреагували на новини. Не обійшлося без коментарів та жартів із цього приводу.

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Байден зазначив, що президент Росії, який почав вторгнення рік тому, вважав, що Україна слабка, але глава Кремля помилився. Американський лідер уже зустрівся з президентом України та розповів про допомогу для нашої держави.

@cybulskaya

Став 🇺🇦❤️ щоб збулось!

♬ оригінальний звук - Olía Cybulska

Марічка Падалко, Андрій Бідняков, Злата Огневич, Даша Ульянова та інші артисти почали коментувати подію та висловили свою думку.

«Шукаємо гнівні коментарі та гарячі пір'ячки сусідів під постом 😘; Ви чуєте як хтось на болотах виє?); День «палаючих пераків» оголошую відкритим; Блін розриває від гордості за свою країну 🇺🇦;

Так він до мене 😉; Байден, що ти наробив 😂; Що з хрюкалом, путін?🔥; Кого вони ще цікавлять? Хай бояться; Той випадок, коли взяв Київ за три дні, але є нюанси» - пишуть у мережі.

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