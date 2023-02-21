Знамениті артисти, провідні та публічні особи відреагували на зустріч двох президентів досить оригінальними.

Байден прибув підтримати Україну перед роковинами широкомасштабного вторгнення, тому багато зірок українського шоу-бізнесу одразу відреагували на новини. Не обійшлося без коментарів та жартів із цього приводу.

Байден зазначив, що президент Росії, який почав вторгнення рік тому, вважав, що Україна слабка, але глава Кремля помилився. Американський лідер уже зустрівся з президентом України та розповів про допомогу для нашої держави.

Марічка Падалко, Андрій Бідняков, Злата Огневич, Даша Ульянова та інші артисти почали коментувати подію та висловили свою думку.

«Шукаємо гнівні коментарі та гарячі пір'ячки сусідів під постом 😘; Ви чуєте як хтось на болотах виє?); День «палаючих пераків» оголошую відкритим; Блін розриває від гордості за свою країну 🇺🇦;

Так він до мене 😉; Байден, що ти наробив 😂; Що з хрюкалом, путін?🔥; Кого вони ще цікавлять? Хай бояться; Той випадок, коли взяв Київ за три дні, але є нюанси» - пишуть у мережі.

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