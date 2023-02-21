Знаменитые артисты, ведущие и публичные личности отреагировали на встречу двух президентов довольно оригинальны.

Байден прибыл поддержать Украину перед годовщиной широкомасштабного вторжения, поэтому многие звезды украинского шоу-бизнеса сразу отреагировали на новости. Не обошлось без комментариев и шуток по этому поводу.

Байден отметил, что президент рф, начавший вторжение год назад, считал, что Украина слабая, но глава Кремля ошибся. Американский лидер уже встретился с президентом Украины и рассказал о помощи для нашего государства.

Маричка Падалко, Андрей Бедняков, Злата Огневич, Даша Ульянова и другие артисты принялись комментировать событие и выразили свое мнение.

«Ищем гневные комментарии и горящие пер*ачки соседей под постом 😘; Вы слышите как кто-то на болотах воет?); День «горящих пер*аков» объявляю открытым; Блин разрывает от гордости за свою страну🇺🇦;

Так он ко мне 😉; Байден, что ты наделал😂; Что с хрюкалом, путин?🔥; Кого они еще интересуют? Пусть боятся; Тот случай, когда взял Киев через три дня, но есть нюансы» - пишут в сети.

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