Напередодні Колодія, або Масляної, ресторатор, переможець 5 сезону «МастерШеф» і громадський активіст Євгеній Клопотенко розказав новий цікавий рецепт з Центральної України.

Про це, як пише Politeka.net, Клопотенко повідомив на своємі каналі в YouTube.

Відомий кухар запропонував українцям пригтувати млинці з пшона.

«Я впевнений, що такі млинці на молоці з додаванням пшона вразять вас своїм смаком у саме серденько. І тепер, коли ви будете думати, що приготувати на сніданок, згадаєте цю страву та почастуєте близьких цими смаколиками», - прокоментував Клопотенко у своєму YouTube.

За його словами, підготовка до приготування займе 20 хвилин, а час приготування також займе 20 хвилин.

Інгредієнти для приготування млинців 200 г пшона 2 ст. л. борошна 200 мл молока 2 яйця 1 ст. л. цукру 50 г вершкового масла дрібка солі 2 ст. л. соняшникової олії 150 г абрикосового варення (для подачі) , - розповів Клопотенко.

Новий рецепт шеф-кухаря викликав справжній ажіотаж серед підписників Клопотенка. Так, фоловерам сподобалися і самі млинці, і так, як Євген про них розповідав у відео.

«Роблю омлет за вашим рецептом, часто готую інші різні страви за вашими рецептами і сьогодні робила штурханці, дуже дякую за чудові рецепти», «Шеф, готуєте не лише смачно, а ше й весело) взяла в руки млинцеву сковорідку, а тут Ви з рецептом під рукою ... буду шось калапуцькати»,

«Як гарно ви розповіли вкінці про млинці «крупинки,які неначе цілують язичок», не втримаюсь – приготую»,

«Дякую за рецепт! Я люблю дуже млинці, але не знала ,що є з пшона», «Дуже люблю пшоно, особливо каші з ним, особливо молочні»,

«А що, так можна було? Фантастиш», - пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, Клопотенко розбив шанувальницям серця, розповівши про особисте.

Також повідомлялось, що Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Крім того, Politeka.net писала, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.