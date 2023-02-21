Накануне Колодия или Масленицы, ресторатор, победитель 5 сезона «МастерШеф» и общественный активист Евгений Клопотенко рассказал новый интересный рецепт из Центральной Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, Клопотенко сообщил на своем канале в YouTube.

Известный повар предложил украинцам приготовить блины из пшена.

«Я уверен, что такие блины на молоке с добавлением пшена поразят вас своим вкусом в самое сердечко. И теперь, когда вы думаете, что приготовить на завтрак, вспомните это блюдо и угостите близких этими вкусностями», - прокомментировал Клопотенко в своем YouTube.

По его словам, подготовка к приготовлению займет 20 минут, а время приготовления займет тоже 20 минут.

Ингредиенты для приготовления блинов 200 г пшена 2 ст. л. муки 200 мл молока 2 яйца 1 ст. л. сахара 50 г сливочного масла щепотка соли 2 ст. л. подсолнечного масла 150 г абрикосового варенья (для подачи), – рассказал Клопотенко.

Новый рецепт шеф-повара вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков Клопотенко. Так, фоловерам понравились и сами блины, и так, как Евгений о них рассказывал в видео.

«Делаю омлет по вашему рецепту, часто готовлю другие различные блюда по вашим рецептам и сегодня делала штурханци, очень благодарю за замечательные рецепты»,

«Шеф, готовите не только вкусно, но еще и весело) взяла в руки блинную сковородку, а тут Вы из рецептом под рукой ... буду что-то калапуцкать»,

«Как хорошо вы рассказали напоследок о блинах «крупинки, которые как целуют язычок», не удержусь – приготовлю»,

«Спасибо за рецепт! Я люблю очень блины, но не знала, что есть из пшена», «Очень люблю пшено, особенно каши с ним, особенно молочные»,

«А что, так можно было? Фантастиш» , - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Клопотенко разбил поклонницам сердца, рассказав о личном.

Также сообщалось, что Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.